الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل "البكالوريوس" في تخصص (طب الأسنان)، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصص، وذلك لمدة عشرة أيام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الشروط والمستندات المطلوبة:


1- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
4- شهادة "برنت التأمينات التفصيلية"، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
5- عدم تسجيل "فترة ساند"، وكذلك "فترة اللوكم" من ضمن الخبرات.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/03/29هـ الموافق 2023/10/14م. (تمديد فترة التقديم إلى يوم السبت بتاريخ 1445/04/20هـ الموافق 2023/11/04م المصدر).

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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