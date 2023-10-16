وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل "البكالوريوس" في تخصص (طب الأسنان)، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصص، وذلك لمدة عشرة أيام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الشروط والمستندات المطلوبة:

موعد التقديم:

طريقة التقديم: