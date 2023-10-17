الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مؤسسة البريد السعودي تعلن عن وظائف شاغرة

فرص وظائف
ارشيفية
أ أ
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أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

مدير أداء عمليات E2E.
الوصف الوظيفي:

تصميم وإجراء مراجعات منتظمة لمقاييس الأداء عبر جميع العمليات وضمان التوافق مع مستويات الأداء المستهدفة.
التأكد من تقديم تقارير تقييم دورية لفهم الكفاءة على المستوى التشغيلي والمشاركة الفعالة في وضع توصيات للنماذج التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجية المنظمة.
مهارات:

إحصائيات العمليات
الغرض من إجراءات التشغيل
تطوير إجراءات التشغيل القياسية
مراجعة وتحديث إجراءات التشغيل
تطوير خطة استمرارية أعمال العمليات (BCP)
السياسات والعمليات
إدارة التغيير
ادارة مشروع
المعرفة بالمنتجات / الخدمات والعمليات
التوعية بالصحة والسلامة والبيئة وإدارة المخاطر.


طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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