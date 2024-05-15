عاجل.. خطوات حل مشكلة التقديم عبر منصة أجير لموسم الحج

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تفاعلت منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤلات المستفيدين بشأن مشاكل التسجيل في المنصة.
وجاء في سؤال لأحد المستفيدين، عند التسجيل تظهر مشكلة فنية ولا يتم استكمال الإجراءات ما الحل؟".
حل مشكلة التسجيل في أجيروأجابت منصة أجير، بقولها: يرجى اتباع الخطوات التالية:
- التواصل مع أجير
- حلول الموارد البشرية من خلال الرابط التالي هنا
يذكر أن منصة أجير تأتي برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تساهم في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة.
وتستهدف المنصة رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، كما تعمل على تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بحلول القوى العاملة في السوق السعودي، لتغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق.
أهداف منصة أجير- تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال.
- نقل المعرفة داخل السوق السعودي.
- تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.
- رفع مستوى كفاءة وانتاجية القوى العاملة.
رفع السيرة الذاتية عبر منصة باب أجيرودعت الموارد البشرية، الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.
إصدار تصاريح العمل والتوظيف المؤقتةوتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.