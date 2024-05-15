عاجل.. خطوات حل مشكلة التقديم عبر منصة أجير لموسم الحج

أ أ

تفاعلت منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤلات المستفيدين بشأن مشاكل التسجيل في المنصة.

وجاء في سؤال لأحد المستفيدين، عند التسجيل تظهر مشكلة فنية ولا يتم استكمال الإجراءات ما الحل؟".



حل مشكلة التسجيل في أجير



أهداف منصة أجير



رفع السيرة الذاتية عبر منصة باب أجير



إصدار تصاريح العمل والتوظيف المؤقتة

