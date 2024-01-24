الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (7) وظائف إدارية وتقنية وهندسية في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



الشروط العامة لشغل الوظائف:



نبذة عن هيئة سدايا:



طريقة التقديم على الوظائف:

