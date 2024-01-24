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لحملة الدبلوم فأعلى

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة

سدايا
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (7) وظائف إدارية وتقنية وهندسية في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي


- مصمم المؤسسة
- أخصائي أول الامتثال    
- أخصائي أول تنمية المواهب 
- أخصائي أول حوكمة البيانات 
- أخصائي مخاطر المؤسسات      
- أخصائي حماية البيانات الشخصية.
- مهندس الشبكة  
- مهندس نظام النسخ الاحتياطي  

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال 
- القانون 
- الإدارة العامة
- الموارد البشرية      
- ادارة المخاطر       
- علوم الحاسب  
- تقنية المعلومات 
- تطوير البرمجيات 
- هندسة الحاسب 
- الهندسة 
- أو مايعادلهم

الشروط العامة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن هيئة سدايا:


الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم على الوظائف:


متاح التقديم حالياً عن طريق الرابط: "اضغط هنا".



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