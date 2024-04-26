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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف في مختلف مناطق المملكة

مستشفى قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن
أ أ
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أعلن مستشفى قوى الأمن، ممثلا بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن توفر وظائف شـاغرة (جميعها لا تشترط الخبرة السابقة) للرجال والنساء.

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وأوضحت الإدارة، أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الإدارة العامـة لصحـة السجون والمراكز الصحية بالسـجون، في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:
- الرياض
- جدة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- القصيم
- أبها
- الجوف
- الأحساء
- رفحاء
- الباحة
- تبوك
- جازان
- نجران
- حفر الباطن
- الدمام
- عرعر
- القريات
- بيشة
- وادي الدواسر

طريقة التقديم:


التقديم على الوظائف متاح حاليا، ويستمر حتى ويستمر حتى الخميس 1445/11/1هـ.، عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

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