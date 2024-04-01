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وزارة الطاقة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة في الرياض والشرقية

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (40) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من (الرياض, الشرقية) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف وزارة الطاقة: 

- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف قانونية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف بحث وتطوير
- وظائف متعددة آخرى

المؤهلات المطلوبة:


- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:


- الرياض
- الشرقية

نبذة عن الوزارة:

 وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك استرايتيجة للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة. 

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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