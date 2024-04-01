وزارة الطاقة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة في الرياض والشرقية

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (40) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من (الرياض, الشرقية) على النحو التالي:



وظائف وزارة الطاقة:



المؤهلات المطلوبة:



مناطق العمل:



نبذة عن الوزارة:



طريقة التقديم:

