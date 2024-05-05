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صحيفة تواصل الالكترونية

للدبلوم فأعلى.. وزارة الطاقة تطرح وظائف إدارية لا تشترط خبرة

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر وظائف إدارية حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف لا تشترط خبرة، للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - خبير جودة.
2 - سكرتير أول.
3 - مسؤول إداري.
4 - أخصائي عرض.
5 - أخصائي توقيع أول.

المتطلبات


- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.

التخصصات المناسبة

- الإدارة
- الهندسة
- السكرتارية
- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- السكرتارية التنفيذية
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الوزارة

وتُشرف وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية "النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات"، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.

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