للدبلوم فأعلى.. وزارة الطاقة تطرح وظائف إدارية لا تشترط خبرة

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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر وظائف إدارية حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف لا تشترط خبرة، للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:





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