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عاجل.. وظائف بشركة خدمات الملاحة الجوية برواتب مميزة.. التقديم ينتهي خلال ساعات

شركة خدمات الملاحة الجوية
شركة خدمات الملاحة الجوية
أ أ
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل علاقات الموظفين) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) برواتب مميزة، للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:اضافة اعلان

 وظائف شركة خدمات الملاحة:

- محلل علاقات الموظفين (Employees Relations Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال) لا يشترط وجود خبرة.

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجازة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط الخبرة السابقة.

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا"، يستمر حتى يوم الأحد 1445/10/5هـ (الموافق 2024/4/14م)

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