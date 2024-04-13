عاجل.. وظائف بشركة خدمات الملاحة الجوية برواتب مميزة.. التقديم ينتهي خلال ساعات

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (محلل علاقات الموظفين) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) برواتب مميزة، للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:



وظائف شركة خدمات الملاحة:



الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

