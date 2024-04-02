جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التقديم على وظائف مدرسي لغة إنجليزية (للذكور والإناث) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود في مقر الجامعة الرئيس بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



التخصصات المطلوبة:



الوثائق المطلوب إرفاقها:



ملاحظة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

