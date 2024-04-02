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جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

جامعة الحدود الشمالية
جامعة الحدود الشمالية
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التقديم على وظائف مدرسي لغة إنجليزية (للذكور والإناث) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود في مقر الجامعة الرئيس بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الماجستير في أي من التخصصات التالية:
- TESOL.
- TEFL.
- TESL.
- Linguistics.
- Applied Linguistics.

الوثائق المطلوب إرفاقها:

- صورة من الهوية الوطنية.
- السيرة الذاتية.
- صورة من المؤهلات الأكاديمية والسجل الاكاديمي لكافة المراحل (البكالوريوس، الماجستير) وصورة من المعادلات في حال كان المؤهل من جامعة غير سعودية.
- صورة من الخبرات الأكاديمية والعملية في قطاع الاعمال والشهادات المهنية إن وجدت.
- صورة من اختبار الأيلتس أو ما يعادله.
- ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).

ملاحظة:

- يرجى الاطلاع على شروط التعيين والوثائق المطلوبة بالتفصيل على موقع جامعة الحدود الشمالية.
- لا تقبل الطلبات غير المستوفاة للشروط.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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