مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الشهادة الابتدائية فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:1- عامل مغسلة:
- شهادة ابتدائية أو الكفاءة أو الثانوية.
- لا تشترط الخبرة.
- الوصف الوظيفي (عامل المغسلة مسؤول عن تنظيف الأقمشة مثل الملابس، الشراشف، والمناشف، مع ضمان نظافتها وجودتها لإعادة استخدامها).
2- سكرتير تنفيذي:
- دبلوم في تخصصات السكرتارية أو أي مجال ذي صلة من معهد معتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل كسكرتير.
- أو درجة البكالوريوس في الدراسات الإدارية، إدارة المكاتب أو مجال ذي صلة من جامعة معتمدة (لا تشترط الخبرة).
- الوصف الوظيفي (السكرتير التنفيذي مسؤول عن توفير الدعم الإداري والكتابي للقسم، تنظيم الجداول، والتعامل مع المراسلات والزوار).
3- أخصائي الإحصاء الحيوي:
- درجة البكالوريوس في الإحصاء الحيوي، الرياضيات التطبيقية أو ما يعادلها من جامعة معتمدة.
- درجة الماجستير في الإحصاء الحيوي/الوبائيات أو مجال ذي صلة (لا تشترط الخبرة).
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل كاخصائي إحصاء حيوي، سنتان منها في تصميم وتحليل إحصائي في البحوث الصحية أو الطبية.
- الوصف الوظيفي (اخصائي الإحصاء الحيوي مسؤول عن التحليل الإحصائي الصحيح للبيانات أو نتائج المشاريع البحثية المكلف بها، بما في ذلك اختبار صحة وأهمية نتائج البحوث، وتقديم النصائح الإحصائية لتصميم واختيار الموضوعات في المشاريع البحثية).
4- وظائف تمريض:
- درجة الدبلوم في التمريض.
- تصنيف وتسجيل ساري المفعول في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
- الوصف الوظيفي (تقديم الرعاية المباشرة للمرضى، تقييم وتوقع احتياجات صحة المريض وتطبيق التدخلات بناءً على المعرفة والمهارات المتخصصة، وتعزيز واستعادة صحة المرضى من خلال إكمال عملية التمريض، والتعاون مع الأطباء وأعضاء الفريق).