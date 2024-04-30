عاجل.. هل مصاريف السفر خارج المملكة تمنع صرف حساب المواطن؟

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أوضح برنامج حساب المواطن، مدى تأثير مصاريف السفر إلى خارج البلاد على الحصول على الدعم، أو مقدار الدعم.



حساب المواطن ومصارف السفر



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

