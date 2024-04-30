عاجل.. هل مصاريف السفر خارج المملكة تمنع صرف حساب المواطن؟

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أوضح
برنامج حساب المواطن، مدى تأثير مصاريف السفر إلى خارج البلاد على الحصول على
الدعم، أو مقدار الدعم.
حساب المواطن ومصارف السفرجاء
ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل مصاريف السفر خارج
المملكة تمنع صرف حساب المواطن أو تقلل منه".
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلا بك، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".
أهلية حساب المواطن
كذلك أوضح حساب المواطن، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).
ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى حساب المواطن ( من هنا).
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.