عاجل.. هل يمكن طلب تأشيرة استقدام تحمل نفس جنسية مقدم الطلب؟

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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الاستقدام من نفس جنسية الطلب.



الاستقدام عبر مساند لنفس الجنسية



منصة مساند ورمز التحقق



الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم



جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه : "السلام عليكم .. أنا مقيم مستثمر الجنسية من اليمن وأحتاج أصدر تأشيرة سايق خاص يمني هل أستطيع من موقع مساند؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. أهلا بك نعتذر منك، لا يمكن طلب تأشيرة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب، وبإمكانك اختيار جنسية أخرى".كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوالكذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".