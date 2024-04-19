كم تكلفة خدمة معروفة للعمالة المنزلية من الفلبين؟

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حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، تكلفة خدمة معروفة للاستقدام للعمالة المنزلية من الفلبين.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم تكلفة خدمة معروفة من الفلبين؟ وما هو المطلوب؟".



تكلفة معروفة للعمالة الفلبينية



90 يوم لوصول ممرضك المنزلي



قطاع الاستقدام عبر مساند



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها حققت إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام عبر منصة مساند حتى عام 2023.

وأجابت مساند، : "حياك الله .. تكلفة "خدمة معروفة" للعاملة الفلبينية: عشرة آلاف وسبع مائة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن وجدت، تدفع دفعة واحدة من خلال بوابة مساند.أيضا حددت منصة "مساند"، مدة وصول العامل المنزلي الممرض في حالة الاستقدام.وقالت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إن العامل المنزلي الممرض يصل خلال 90 يوما في حالة الاستقدام".وأضافت منصة مساند: "إن توفير الرعاية والدعم من قبل ممرض المنزلي يرفع من جودة حياة المرضى وعائلاتهم".بدورها أكدت

بلغ إجمالي عقود الاستقدام التي تمت عبر المنصة خلال عام 2023م، أكثر من مليوني عقد، وذلك في خطوة استباقية تعزز مكانة المنصة دولياً.

إذ تمت إضافة دول جديدة لقائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية وهي: إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، غامبيا، فيما بلغت عدد الدول المتاحة للاستقدام العمالة المنزلية النسائية 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات المختلفة للمستفيدين.



تخفيض السقف الأعلى لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية



خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية



التأمين على عقود العمالة المنزلية



خدمة معروفة



وسعيًا من الوزارة على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية قامت المنصة بتخفيض السقف الأعلى لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية في عام 2023 لعددٍ من الدول وهي: الفلبين: 14,700 ريالأوغندا 8,300كينيا 9000 ريالسيريلانكا 13,800بنجلاديش 11,750 ريالإثيوبيا 5900 ريالومن خلال زيادة التنافسية بين مزودي الخدمة يمكن للمستفيد النهائي البحث عن الأقل في التكلفة والأعلى في تقييم جودة الخدمة ومستوى الرضاء من خلال المنصة.كما حرصت الوزارة من خلال منصة مساند على حفظ ورعاية حقوق جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة في عملية الاستقدام.وقامت من ضمن الخدمات المقدمة بإتاحة خدمة توثيق العقود عن طريق إنشاء عقد موحد إلكتروني على منصة مساند، ما عزز من حماية حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وانعكاست على ثقة المستفيدين ومكاتب الاستقدام في خدمات المنصة.وسجلت المنصة أكثر من ألف شركة ومكتب استقدام معتمد من مختلف مناطق المملكة ، إلى جانب حرصها على مرونة عمليات التحويل وتسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.فقد وقعت المنصة عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية مع "STCPay" "إنجاز" "UrPay" "الإنماء Pay"” موبايلي”Pay بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين للتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى خيارات قنوات الدفع الرسمية.كما أسهمت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في الحد من المخاطر التي قد تطرأ خلال فترة العقد مما يضمن حماية أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تم الاستفادة من خدمات التأمين على جميع عقود الاستقدام لأكثر من 200,000 وثيقة تأمين خلال عام 2023م.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمة نقل خدمة العامل من مستفيد إلى مستفيد آخر بعد موافقة العامل عبر منصة مساند ضمن إطار عملها المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية، كما أن ذلك أسهم في رفع العمليات الرقابية على الالتزام بتكاليف النقل من مستفيد إلى آخر، حيث استفاد من الخدمة أكثر من 60,000 مستفيد.ومن ضمن المميزات والخدمات التي أضافتها الوزارة من خلال منصة مساند في العام الماضي، تفعيل خدمة "معروفة"، التي تتيح للمستفيد استقدام عاملة معروفة مسبقاً بتكاليف مخفضةيُذكر أن منصة مساند قد حققت مستويات الرضا بنسبة 92% إلا أنها مستمرة في تحسين خدماتها وتطوير رحلة العامل والمستفيد على حد سواء من خلال تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تستهدفها الوزارة ضمن خططها الإستراتيجية للأعوام القادمة.