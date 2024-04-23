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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن استقدام العمالة المنزلية عبر حساب المستفيد في المنصة لا يستغرق وقتا ويتم من خلال خطوات بسيطة وميسرة.

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في إكس: "إن استقدام العمالة المنزلية ما يأخذ منك إلا دقائق، اختر المكتب المناسب وأبدا رحلتك في الاستقدام عبر منصة مساند.



خطوات الاستقدام عبر مساند:



مساند وتجديد عقد العمالة



1- اختبر المكتب2- أصدر التأشيرة3- ادفعأكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مواطنة قالت فيه : "هل بعد إكمال السنتين وتجديد عقد العاملة يزاد راتبها علما أن العاملة أوغندية وراتبها ٩٠٠ ريال؟".وأجابت منصة مساند بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد من خلال منصة مساند".مساند: 3 خطوات لرحلة استقدام مؤتمتة