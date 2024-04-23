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صحيفة تواصل الالكترونية

مساند: 3 خطوات لرحلة استقدام مؤتمتة

مساند
مساند
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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن استقدام العمالة المنزلية عبر حساب المستفيد في المنصة لا يستغرق وقتا ويتم من خلال خطوات بسيطة وميسرة.اضافة اعلان
وقالت منصة مساند، عبر حسابها في إكس: "إن استقدام العمالة المنزلية ما يأخذ منك إلا دقائق، اختر المكتب المناسب وأبدا رحلتك في الاستقدام عبر منصة مساند.

خطوات الاستقدام عبر مساند:

1- اختبر المكتب
2- أصدر التأشيرة
3- ادفع
أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد.

مساند وتجديد عقد العمالة

جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مواطنة قالت فيه : "هل بعد إكمال السنتين وتجديد عقد العاملة يزاد راتبها علما أن العاملة أوغندية وراتبها ٩٠٠ ريال؟".
وأجابت منصة مساند بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد من خلال منصة مساند".
مساند: 3 خطوات لرحلة استقدام مؤتمتة 

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