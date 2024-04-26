عاجل.. هل يمكن نقل كفالة عاملة عن طريقه التأهيل؟.. مساند يجيب

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند، أن خدمة نقل الكفالة عبر التأهيل الشامل غير متاحة حاليا.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "تأشيرة التأهيل الشامل لها فترة التجربة ٣ أشهر هل أقدر انقل كفالة عاملة عن طريقه التأهيل؟".



نقل الكفالة عبر خدمة التأهيل



مساند وتجديد عقد العمالة



وأجابت منصة مساند، بقولها : "أهلا بك بخصوص استفسارك الخدمة غير متاحة حاليا ، وجاري العمل على دراسة الحالات المستثناة وسيتم التحديث عند الاطلاق".أيضا أكدت منصة مساند أن أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مواطنة قالت فيه : "هل بعد إكمال السنتين وتجديد عقد العاملة يزاد راتبها علما أن العاملة أوغندية وراتبها ٩٠٠ ريال؟".وأجابت منصة مساند بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد من خلال منصة مساند"بدورها، حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام عبر منصة مساند حتى عام 2023.بلغ إجمالي عقود الاستقدام التي تمت عبر المنصة خلال عام 2023م، أكثر من مليوني عقد، وذلك في خطوة استباقية تعزز مكانة المنصة دولياً.إذ تمت إضافة دول جديدة لقائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية وهي: إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، غامبيا، فيما بلغت عدد الدول المتاحة للاستقدام العمالة المنزلية النسائية 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات المختلفة للمستفيدين.