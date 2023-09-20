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صحيفة تواصل الالكترونية

"مساند" تتيح الاستقدام من هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

مساند العمالة المنزلية
منصة مساند
أ أ
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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استقدام لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون.
ونشرت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية بالمملكة، "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس" يتضمن معلومات عن الدولة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في غربي إفريقيا.اضافة اعلان


الحد الأعلى لاستقدام العمالة من سيراليون 

وحددت الوزارة في قرارها الصادر في العام الماضي، الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7.500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي ذلك ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام وسعيها لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.
ويعد القرار استمراراًا لعمل الوزارة بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

السقف الأعلى لعدد من الجنسيات

وألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6.900 بوروندي 7.500، أوغندا 9.500, ومن تايلاند 10.000، ومن كينيا 10.870، ومن بنجلاديش 13.000، ومن الفلبين 17.288، ومن سريلانكا 15.000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة. 
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».

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