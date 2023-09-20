"مساند" تتيح الاستقدام من هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

أ أ

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استقدام لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون.

ونشرت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية بالمملكة، "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس" يتضمن معلومات عن الدولة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في غربي إفريقيا. اضافة اعلان





تعرّف أكثر على الجمهوريةpic.twitter.com/KwwPaiQuC8 تدري أنك تقدر تستقدم من دولة سيراليون الآن ؟تعرّف أكثر على الجمهورية #مساند September 20, 2023

الحد الأعلى لاستقدام العمالة من سيراليون



السقف الأعلى لعدد من الجنسيات



وحددت الوزارة في قرارها الصادر في العام الماضي، الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7.500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.ويأتي ذلك ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام وسعيها لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.ويعد القرار استمراراًا لعمل الوزارة بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.وألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6.900 بوروندي 7.500، أوغندا 9.500, ومن تايلاند 10.000، ومن كينيا 10.870، ومن بنجلاديش 13.000، ومن الفلبين 17.288، ومن سريلانكا 15.000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».