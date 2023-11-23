عاجل.. رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. مئات الوظائف الشاغرة في 6 مدن

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 271 وظيفة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 8,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
- أخصائي صحة وسلامة.
- عامل إنتاج (70 وظيفة).
- مدير المشاريع الرقمية.
- منسق تجارة الكترونية.
- ممثل مبيعات.
- محاسب عام.
- مُصمم (3D).
- مدير حسابات عملاء.
- أخصائي مبيعات تأمين.
- مُمثل مركز الاتصال.
- مقدم قهوة (باريستا) عدد (80 وظيفة).
- أخصائي إسعافات أولية.
- مساعد مبيعات (راتب يصل 6,000 ريال).
- حارس أمن.
- فني شبكات الحاسب.
- محاسب (راتب يصل 8,000 ريال).
- مهندس مدني.
- وغيرها من الوظائف.
أماكن العمل:
- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- ينبع.
- الخبر.
- بريدة.
طريقة التقديم:
- خلال الرابط التالي: اضغط هنا