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عاجل.. رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. مئات الوظائف الشاغرة في 6 مدن

باب رزق جميل
باب رزق جميل
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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 271 وظيفة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 8,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:



- أخصائي صحة وسلامة.
- عامل إنتاج (70 وظيفة).
- مدير المشاريع الرقمية.
- منسق تجارة الكترونية.
- ممثل مبيعات.
- محاسب عام.
- مُصمم (3D).
- مدير حسابات عملاء.
- أخصائي مبيعات تأمين.
- مُمثل مركز الاتصال.
- مقدم قهوة (باريستا) عدد (80 وظيفة).
- أخصائي إسعافات أولية.
- مساعد مبيعات (راتب يصل 6,000 ريال).
- حارس أمن.
- فني شبكات الحاسب.
- محاسب (راتب يصل 8,000 ريال).
- مهندس مدني.
- وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:



- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- ينبع.
- الخبر.
- بريدة.

طريقة التقديم:



- خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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