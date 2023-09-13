مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة
- أخصائي مكتب ادارة المشاريع
- مسؤول المسح الميداني
- أخصائي تخطيط موارد المؤسسات
- مصمم ومنتج اعلامي
- مصور فوتوغرافي
- مهندس برمجيات
- مهندس ميكانيكي
- مهندس برمجيات أول
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- التسويق
- التصوير أو الانتاج
- التصميم الجرافيكي
- علم الحاسب الآلي
- هندسة البرمجيات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- الهندسة
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكة
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس
نبذة عن المركز:
تم تأسيس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في عام 2016م، وهو مركز يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات السعودية الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الأربعاء 1445/2/28هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا