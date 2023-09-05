شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية في 9 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الحناكية، تبوك، القصيم، حقل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.



الوظائف المتاحة:



1- مدير المشروع.

2- أخصائي أوامر التغيير.

3- أخصائي السلامة.

4- رئيس قسم السلامة.

5- أخصائي أول الأداء المؤسسي.

6- مشرف الأزمات والكوارث.

7- أخصائي أول الاستراتيجية المؤسسية.

8- مشرف التشغيل والصيانة.

9- قائد الرصد والإبلاغ.

10- أخصائي التحصيل التجاري.

11- أخصائي كفاءة الإنفاق.

12- رئيس قسم الاختبار والتشغيل.



أماكن العمل:



- الرياض.

- مكة المكرمة.

- المدينة المنورة.

- الطائف.

- جدة.

- الحناكية.

- تبوك.

- القصيم.

- حقل.



التخصصات:



- التخصصات الإدارية.

- التخصصات التقنية.

- التخصصات الهندسية.



نبذة عن الشركة:



- شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم.



موعد التقديم:



- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/02/20هـ الموافق 2023/09/05م.



طريقة التقديم:



- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا