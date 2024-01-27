مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن حاجتها لشغل عدة وظائف

أعلنت مدينة
الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في
المنطقة الشرقية (بقيق).
المؤهلات
المستهدفة في وظائف سبارك:اضافة اعلان
1- الثانوية العامة.
2- الدبلوم.
3- البكالوريوس فأعلى.
وظائف
"سبارك":
1- رجال اطفاء.
2- مهندس أول تخطيط نظام الطاقة.
3- أخصائي مالي.
4- مدير الخزينة.
5- محلل مالي أول.
6- محلل أمني أول.
7- مهندس نظم المعلومات الجغرافية (SMP).
8- مهندس المشروع (الكهربائية).
9- أخصائي الإعلام والاتصال المؤسسي.
10- مراجع داخلى.
11- مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.
12- محلل مالي أول.
13- محلل أعمال أول.
14- مهندس المشروع.
15- أخصائي مالي.
16- كابتن مكافحة الحرائق.
17- محاسب أول.
التخصصات
المطلوبة (لحملة البكالوريوس):
– (إدارة الأعمال، الموارد البشرية،
المالية، الاقتصاد، المحاسبة، علوم الحاسب، التسويق، العلاقات العامة، الإعلان،
الإتصال، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، تقنية المعلومات، إدارة الإنشاءات، الهندسة
(عام)، الهندسة الكهربائية).
نبذه عن المدينة:
– مدينة الملك سلمان للطاقة أو سبارك (Spark) اختصار King Salman Energy Park هي مدينة سعودية صناعية حديثة قيد
الإنشاء، تقع على مساحة 50 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية،
وبجوار خط سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى بعد 40 كيلومتر من
شركة أرامكو السعودية التي تدير أعمال إنشاءها باستثمارات تبلغ نحو 1.6 مليار
دولار (6 مليارات ريال).
طريقة التقديم:
التقديم متاح
عبر الموقع الرسمي للمدينة: اضغط هنا