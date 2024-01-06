التقديم يبدأ غدًا الأحد.. جامعة بيشة تعلن عن وظائف بنظام التعاون

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أعلنت جامعة بيشة عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاون للعام الجامعي 1445هـ، واشترطت الجامعة أن يكون سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





ملاحظات هامة:



الوثائق المطلوبة:



موعد التقديم:

