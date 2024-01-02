"عقارات الدولة" تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة
العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية تابعة إلي وزارة المالية) عن توفر وظائف شاغرة
لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوظائف:مساعد محامي:
بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
خبرة سنتين في مجال ذات علاقة.
- الهدف (يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية تنفيذ أنشطة المحاماة بما يتضمن المشاركة في وضع خطة عمل تستند إلى نتائج دراسات المنهجيات الحالية والمساعدة في وضع وتحديث المبادئ التوجيهية وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية وجمع المعلومات حول القضايا القانونية).
رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات:
- بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات علاقة.
- الهدف (يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة نظم تقنية المعلومات بما يتضمن تطوير معايير وضوابط العمليات وتحليل احتياجات المستخدمين النهائيين والهيئة من حيث متطلبات النظام لتوقع موارد النظام المطلوبة لتحقيق تجربة مستخدم دون إنقطاع وتحقيق أهداف النظام وتحديد والتحكم بأذونات وامتيازات الوصول لأنظمة الهيئة لضمان إمتثالها للمعايير ومتابعة التنسيق مع أصحاب العلاقة المعنيين وتطوير التقارير).
خبير مراجعة داخلية:
- بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات علاقة.
- الهدف (يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية بما يتضمن دراسة المخاطر وتطوير برنامج المراجعة الداخلية والإشراف على الوثائق لضمان الإلتزام باللوائح ومراجعة التقارير وعقد الإجتماعات مع الإدارات للإتفاق على الإجراءات التصحيحية في حالة عدم الإلتزام وتقديم التوصيات وطرق التحسين المناسبة وضمان متابعة خطط الإجراءات التصحيحية مع الإدارات).
كبير أخصائي تطوير المواهب:
- بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات علاقة.
- الهدف (يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة تطوير المواهب بما يتضمن تحليل نتائج أداء الموظفين وإدارة التخطيط الوظيفي والتعاقب الوظيفي والإشراف على تحليل احتياجات التدريب والتطوير ووضع وتنفيذ خطط تدريبية للتعلم والتطوير).
سكرتير تنفيذي:
- دبلوم في السكرتارية او ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات علاقة.
- الهدف (يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية تنفيذ أنشطة السكرتارية بما يتضمن إعداد جدول مواعيد نائب/مساعد وتنظيم جداول أعمال للبرامج والمواعيد والتزامات النائب/ المساعد ومقابلة الضيوف والترحيب بهم وتنظيم متطلبات الخدمات اللوجستية الداخلية الداخلية والخارجية و تنظيم ترتيبات الخدمات اللوجستية قبل وخلال الفعاليات).