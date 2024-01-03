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تدريب وتوظيف.. شروط القبول في مبادرة روشن للتدريب المهني

شركة روشن
أرشيفية
أ أ
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أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، الإعلان عن (مبادرة روشن للتدريب المهني).اضافة اعلان

وذلك لتأهيل أبناء المملكة للعمل مع شركات صيانة وخدمات المرافق في مشاريع المجموعة، وسيكون التدريب في مقر المعهد بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط التقديم في مبادرة روشن:

1- سعودي الجنسية.
2- شهادة دبلوم في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.
3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 24 سنة.
4- لا يكون المتقدم طالبًا.
5- أن يكون المتقدم غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية.
6- أن يكون المتقدم لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.
7- أن لا يملك المتقدم سجل تجاري.

مزايا الدورة:

1- مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب.
2- مدة التدريب 12 شهر.
3- التسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
4- تأمين صحي للمتدرب.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح الآن من خلال الرابط التالي:
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