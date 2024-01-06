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لحملة الدبلوم فأعلى.. "طيران الرياض" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

طيران الرياض
طيران الرياض
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أعلنت شركة طيران الرياض (Riyadh Air(الناقل الوطني الجديد التابع إلي صندوق الاستثمارات العامة) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، للعمل في مدينة الرياض.اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة في شركة طيران الرياض:


1- شهادة الثانوية العامة.
2- شهادة الدبلوم.
3- شهادة البكالوريوس.
4- شهادة الماجستير فأعلى.

وظائف طيران الرياض:

1- اخصائي المشتريات.
2- أخصائي الجمارك.
3- مدير استقطاب المواهب.
4- مدير العقود والمشتريات.
5- مدير نظم إدارة السلامة.
6- قائد فريق – برنامج صيانة الطائرات.
7- مدير الخدمات الفنية للأسطول – التصميم الداخلي للمقصورة.
8- مهندس الموثوقية – إلكترونيات الطيران.
9- مسؤول الجدولة – الفتحات والتنظيمية.
10- مسؤول الجدولة.
11- مدير الخدمات الفنية للأسطول – محطة توليد الكهرباء.
12- قائد فريق – التحكم في التكوين.
13- مدير تخطيط الإنتاج.
14- مدير تخطيط الصيانة.
15- مدير مناوب – مركز مراقبة الصيانة.
16- مدير السجلات الفنية.
17- مخطط استراتيجي.
18- مخطط الصيانة على المدى القصير.
19- مدير تنسيق القنوات الشاملة.
20- مدير أول – الصيانة والتخطيط ال.استراتيجي
21- شريك الأعمال المالية – العمليات
22- مدير إدارة البائعين.
23- مدير برنامج (IFE & IFC).
24- مدير أداء المبيعات الرقمية والتحليلات.
25- مدير أول – الأسطول.
26- مدير برامج المقصورة.
27- مدير أول – برامج الطائرات.
28- قائد فريق – المكتبة الفنية.
29- أخصائي – مركز اختصاص AMOS.
30- مدير إدارة العيوب ومراقبة حالة الطائرات.
31- أخصائي التحكم في وثائق التحول.
32- مدير السجلات الفنية.
33- مهندس مركز مراقبة الصيانة – هيكل الطائرة.
34- مخطط الإنتاج.
35- مدير الخدمات الفنية للأسطول – إلكترونيات الطيران.
36- أخصائي الخدمات الفنية – الاتصال.
37- مهندس مركز مراقبة الصيانة – إلكترونيات الطيران.
38- مهندس الموثوقية – هيكل الطائرة.
39- مدير السلامة الفنية.
40- محلل بيانات الطيران.
41- مدير سلامة الطيران.
42- مدير إدارة الأزمات والمرونة.
43- مدير – القنوات المملوكة والمكتسبة.
44- مدرب طب الطيران لطاقم الطائرة.
45- مسؤول أول.
46- كابتن.

نبذة عن الشركة:

– شركة طيران الرياض (Riyadh Airlines)‏ هي الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، تأسست بتاريخ 12 مارس 2023م من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر منصة لينكدإن للتوظيف: اضغط هنا أو عبر الموقع الريمي لـ طيران الرياض: اضغط هنا

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