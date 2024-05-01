من لديه رخصة مركبات أشغال عامة ..هل يمكنه قيادة السيارة؟

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في إطار الخدمات التي يقدمها الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور، من التفاعل والرد على استفسارات متابعيه، رد الحساب على سؤال أحد المواطنين.



رخصة القيادة ونوع المركبة:



تفاصيل مخالفة حزام الأمان والاعتراض عليها:



مخالفة حزام الأمان



وقال المواطن في سؤاله :" هل من لديه رخصة مركبات أشغال عامة يمكنه قيادة السيارة؟".ورد حساب "المرور" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بأنه :" يلزم أن تتناسب رخصة القيادة مع نوع المركبة".وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن حزام الأمان يعتبر وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له.وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها".جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "تم تسجيل مخالفة عدم ربط حزام وأنا ألبس ثوبًا غامقًا، وتم الاعتراض على المخالفة ورُفض الاعتراض للأسف؛ ممكن أعرف كيف أقوم بإلغاء المخالفة لأني كنت أربط الحزام وألبس ثوبًا غامقًا، وللأسف تم رصد مخالفةٍ خاطئةٍ.. هل أتوجه لقسم المرور؟ أرجو الإفادة".وعليكم السلام، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكراً لتواصلكوأوضح المرور أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة.3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها.مخالفة الحزام تقع حسب جدول غرامات المخالفات المرورية الجديد في المملكة، بالفئة الثالثة، حيث تم بدء العمل بهذا النظام في عام 2020.وهو ما يعني أن غرامة مخالفة الحزام لا تقل عن 150 ريال ولا تزيد على 300 ريال، ولا تطبق هذه الغرامة على السائق فقط، بل تطبق كذلك على الراكب الأمامي.مع الأخذ في الاعتبار أن الغرامة ستطبق في حالة عدم ارتداء السائق أو الراكب الأمامي للحزام على السيارة ذاتها، نظراً لأن نظام المرور متصل بلوحات السيارات.وبيّن المرور أن النظام ألزم الركاب بربط أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، مضيفاً أن عدم ربطه يترتب عليه مُخالفة تحرر بحقهم.