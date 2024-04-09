الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يمكن لمقيم عمره 17 عاما الحصول على تصريح بالقيادة؟ المرور يجيب

مرور جده
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن استخراج رخصة قيادة المركبة للمقيم في سن صغيرة.

الحصول على تصريح قيادة للمقيم

وجاء في سؤال لأحد المقيمين: "هل يمكن لمقيم عمره 17 سنة أن يملك تصريحاً بالقيادة، والانتقال إلى خارج المملكة بسيارة سعودية، واعتبار التصريح رخصة؟".
وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها: "مرحباً بك، يلزم وجود رخصة قيادة. سعدنا بتواصلك"
في سياق آخر، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة قطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة، يسري عليها التخفيض بنسبة 50%.

وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "يسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " لا أملك سيارة ولكن عندي مخالفة قطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة.. هل ينطبق عليها التخفيض 50%؟".

تخفيض المخالفات المتراكمة بنسبة 50%

وكشفت وزارة الداخلية، فيما يتعلق بقرار تخفيض المخالفات المتراكمة بنسبة 50% من قيمة غراماتها، أنه يبدأ من تاريخ إطلاقه في 18 إبريل الجاري، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى انتهاء فترة التخفيض بتاريخ 18 أكتوبر 2024.
ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض.
وأكدت الوزارة، أنه للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال فترة الأشهر الستة من تاريخ إطلاقه، وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.

4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض
وأشارت إلى وجود 4 مخالفات تمنع من الاستفادة من التخفيض عند ارتكاب واحدة منها أثناء فترة سريانه، وهي:


- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.
وأوضحت أنه يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على المخالفة، ويتم السداد من خلال نظام "سداد" أو من خلال منصة "إيفاء".

آلية سداد المخالفات

كما يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة، وسداد كل مخالفة على حدة بشرط عدم نهاية فترة سريان التخفيض وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال فترة سريان التخفيض، وفي حال انتهاء الفترة دون سداد تعود قيمة غرامة المخالفة إلى القيمة نفسها قبل التخفيض، كما أنه لا يتطلب للاستفادة من التخفيض القيام بأي إجراء.

تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ في المادة 75

ما ما يتعلق بالمادة 75 من نظام المرور، فيبدأ سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة في هذه المادة بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه، ويُقصد بالحجز والتنفيذ إلزام المخالف -وفق الإجراءات النظامية- بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة في نص المادة «75» من نظام المرور.
وتبلغ مهلة سداد المخالفة 30 يومًا للاعتراض عليها، و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا وذلك من خلال الدخول عبر منصة "أبشر" والتقدم بطلب المهلة، وبعد انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة 90 يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.



ويتمثل الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25%، في أن تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 أبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة منه.
أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد

عاجل.. ماذا تعني "مؤهل" واستحقاقه صفر في حساب المواطن؟

عاجل.. لمن واجهته مشكلة بالبرنامج.. تنبيه من حساب المواطن بشأن إجازة عيد الفطر؟

شركة معادن تعلن عن 28 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات

عاجل.. متقاعد عسكري أو مدني متى يصرف المعاش بعد قرار التأمينات بالتعديل؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 5:16 ص الخميس، 28 مارس 2024

مخالفة غير صحيحة وغير قابلة للاعتراض.. ماذا أفعل؟.. المرور يجيب

حوادث - حادث - المرور - اصلاح مركبات 11:36 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

كيف أحصل على معلومات تأمين مركبة صدمتني دون الرجوع للمرور؟

الفحص الدوري 11:11 م الأحد، 24 مارس 2024

توضيح من المرور بخصوص تجديد الفحص الدوري للسيارات كل سنة

التأمين على السيارات 12:10 م الخميس، 21 مارس 2024

تنبيه عاجل من المرور بخصوص سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة