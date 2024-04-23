الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

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المرور يكشف إمكانية السماح بطلب لوحات بدل تالف والاستمارة منتهية

المرور - نقاط فرز المركبات بمداخل العاصمة المقدسة
أرشيفية
أ أ
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تفاعل حساب "المرور السعودي" عبر منصة "إكس" مع سؤال يقول :" هل يسمح طلب لوحات بدل تالف والاستمارة منتهية؟".
ورد الحساب بالقول :" سداد الرسوم، ثم تفضل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك".اضافة اعلان

تسجيل السيارة لمن ليس لديه رخصة:

وقبل ذلك، أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تسجيل سيارة لمن لا يمتلك رخصة، أو يمتلك رخصة قيادة لكنها منتهية ولا يستطيع تجديدها في الوقت الحالي.
وقال "المرور السعودي" على حسابه بمنصة "إكس" إنه "فيما عدا الشخص الاعتباري لا تُسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " من ستسجل السيارة باسمه لديه رخصة قيادة لكن منتهية ولا يستطيع تجديدها؛ لأن عليه مخالفات ولا يملك المال لسدادها".
وفي وقت سابق أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن تسجيل مستخدم فعلي للمركبة لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.
جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مواطن قال فيه "السلام عليكم.. أريد أن أعطي سيارتي لقريب لي، ولكن ليس لديه رخصة وعمره 21 سنة.. هل يمكن نقل ملكية له؟
وأجاب المرور: "وعليكم السلام، لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك".

خطوات تسجيل مستخدم فعلي للمركبة إلكترونيًا


- ادخل لبوابة وزارة الداخلية "أبشر".
- ادخل على خدمات المرور الإلكترونية.
- اختر (إضافة مستخدم لمركبة).
- اختر نوع المستخدم (مستخدم فعلي للمركبة).
- سجل هوية المستخدم الفعلي.
- يتم إرسال الطلب للمستخدم الفعلي وإشعاره برسالة نصية.
- يدخل المستخدم الفعلي على البوابة ويوافق أو يرفض الطلب.

خطوات إصدار رخصة سير المركبة إلكترونيًا

- إنشاء حساب على موقع (تم) الخاص بخدمات المرور.
- اختيار خدمة إصدار رخصة سير دائمة.
- حدد نوع الملكية وأدخل رقم البطاقة الجمركية.
- اختيار رقم اللوحة ونوع التسجيل ونوع المركبة.
- إدخال معلومات المركبة ورخصة السير.
- دفع الرسوم عن طريق سداد.

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