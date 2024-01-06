السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس الضمان الصحي بالرياض يعلن عن حاجته لشغل هذه الوظائف

مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر 5 وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف مجلس الضمان الصحي بالرياض:

1- مسؤول الشراكات الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الشراكات الاستراتيجية.

2- رئيس قسم التميز في الأعمال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة) مستوى متوسط.

3- رئيس قسم الجودة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.


4- مُحلل أول لتميز الأعمال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– المتطلبات الأساسية إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التميز في الأعمال ونظام إدارة الجودة ISO.

5- عالم بيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

نبذة عن الهيئة:

– مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة حكومية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 1420/04/27هـ الموافق 1999/08/11م، للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 1445

لحملة الدبلوم فأعلى.. "طيران الرياض" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

وزارة التعليم تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر "تمهير"

عاجل.. خطوات ورابط استخراج تعريف بالراتب عبر نظام فارس 1445

التقديم يبدأ غدًا الأحد.. جامعة بيشة تعلن عن وظائف بنظام التعاون

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طيران الرياض 4:02 م السبت، 06 يناير 2024

لحملة الدبلوم فأعلى.. "طيران الرياض" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

جامعة بيشة 1:46 م السبت، 06 يناير 2024

التقديم يبدأ غدًا الأحد.. جامعة بيشة تعلن عن وظائف بنظام التعاون

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 10:21 م السبت، 16 ديسمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن برامج دبلومات (عن بُعد) و (حضوري) للعام 1445هـ

الخطوط السعودية 12:52 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

لحملة الثانوية.. الخطوط السعودية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة (6,000 ريال)

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
12:51 م السبت، 06 يناير 2024

توضيح مهم من "الزكاة والضريبة" بشأن فرض رسوم على خدمة التوصيل

حساب المواطن - الدعم الشهري
11:03 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من حساب المواطن للمستفيدين بشأن دخل "حافز" للتابع

توقيع - عقد توظيف
3:01 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. "قوى": 4 شروط لاحتساب الموظف السعودي في نطاقات

زواج ---
12:01 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. 60 ألف ريال.. خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

معلم متاقعد
10:09 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

منصة قوى
8:06 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. كيف يمكن استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها؟

التأمينات الاجتماعية1
7:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: المستفيد يستحق دعم ساند للمرة الثانية بهذا الشرط

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
6:02 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:52 م السبت، 06 يناير 2024

توضيح مهم من التأمينات بشأن إلغاء مدة الاشتراك

WhatsApp Image 2024-01-06 at 4.23.09 PM
5:26 م السبت، 06 يناير 2024

لمن يقل عمره عن 21 سنة .. شروط ومميزات الحصول على تمويل شركة تسهيل الجديد