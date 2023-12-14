لحملة الثانوية.. الخطوط السعودية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة (6,000 ريال)

أ أ
أعلنت
شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم
في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً
للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مسمى
البرنامج:- برنامج فنيي صيانة الطائرات.
نبذة
عن البرنامج:- برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.
مدة
البرنامج:- مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).
الشروط:1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.
3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية.
4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.
5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.
6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.
المزايا:- مكافأة شهرية (6,000) ريال.
- تأمين طبي للمتدرب.
- تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).
- التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).
موعد
التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/22هـ الموافق
2023/12/06م.
طريقة
التقديم:- لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)