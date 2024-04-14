مجانًا وبدون رسوم.. جامعة أم القرى تفتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة أم القرى مواعيد القبول والتسجيل (بدون رسوم دراسية) لبرامج الدراسات العليا (الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي) للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.





جامعة أم القرى تفتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

البرامج



البرامج

1- برامج الدكتوراه



2- برامج الماجستير



3- برامج الدبلوم العالي



الشروط العامة للقبول



موعد التقديم



طريقة التقديم

