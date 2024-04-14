مجانًا وبدون رسوم.. جامعة أم القرى تفتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

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أعلنت
جامعة أم القرى مواعيد القبول والتسجيل (بدون رسوم دراسية) لبرامج الدراسات العليا
(الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم العالي) للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا
للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
جامعة أم القرى تفتح باب القبول على برامج الدراسات العليا-
الدكتوراه.
البرامج
- الماجستير.
- الدبلوم العالي.
البرامج-
الفقه.
1-
برامج الدكتوراه
- العقيدة.
- اللغويات.
- القراءات.
- علم النفس.
- أصول الفقه.
- الحديث وعلومه.
- الدراسات القضائية.
- التفسير وعلوم القرآن.
- الأدب والنقد والبلاغة.
- المناهج وطرق التدريس.
- الإدارة التربوية والتخطيط.
2-
برامج الماجستير-
علم السموم.
- الرياضيات.
- الفيزياء.
- الكيمياء.
- الأنظمة.
- علم النفس.
- العقيدة.
- القراءات.
- الفقه.
- التاريخ.
- اللغويات.
- أصول الفقه.
- الحديث وعلومه.
- التربية الخاصة.
- تقنيات التعليم.
- مكافحة العدوى.
- الدراسات القضائية.
- الخدمة الاجتماعية.
- التفسير وعلوم القرآن.
- الأدب والنقد والبلاغة.
- الهندسة الميكانيكية.
- علوم الحاسب الآلي.
- هندسة الحاسب الآلي.
- صحة وسلامة الغذاء.
- المناهج وطرق التدريس.
- الدعوة والثقافة الإسلامية.
- الطب الوراثي الجزيئي.
- تصميم الأزياء والنسيج.
- الإدارة التربوية والتخطيط.
- علوم المختبرات الإكلينيكية.
3-
برامج الدبلوم العالي-
الدراسات القضائية - التحكيم.
- طب الحشود وإدارة الكوارث الصحية.
- نظم المعلومات الجغرافية.
الشروط
العامة للقبول3-
اجتياز الاختبار التحريري المقدم من القسم.
1- أن يكون المتقدم مواطنًا أو حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا.
2- حصول المتقدم على تقدير جيد جدًا في الدرجة العلمية السابقة للبرنامج المتقدم عليه على أن يكون حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة العربية السعودية.
4- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين على أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة اختبار القدرات العامة 5 سنوات:
- دبلوم عالي: 65 درجة كحد أدنى.
- ماجستير: 70 درجة كحد أدنى.
- دكتوراه: 75 درجة كحد أدنى.
5- الحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية والطبية وللكليات رفع الحد الأدنى لشرط اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات التخصص ضمن الشروط الخاصة للقبول عند الإعلان.
6- ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدم الحاصل على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة فيها هي اللغة الإنجليزية على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كما يلي:
- (466) درجة في اختبار TOEFL PBT.
- (51) درجة في اختبار TOEFL IBT.
- (5) درجات في اختبار IELTS.
- (75) درجة في اختبار STEP.