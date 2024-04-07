جامعة أم القرى تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الماجستير التنفيذي

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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برنامج (الماجستير التنفيذي) في الملكية الفكرية وريادة الأعمال والابتكار لعام 2024م بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية على النحو التالي:



مميزات البرنامج:



معلومات عن البرنامج:



عن البرنامج:



طريقة التقديم:

