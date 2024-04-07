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جامعة أم القرى تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الماجستير التنفيذي

جامعة أم القرى
جامعة أم القرى
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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برنامج (الماجستير التنفيذي) في الملكية الفكرية وريادة الأعمال والابتكار لعام 2024م بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية على النحو التالي:اضافة اعلان

مميزات البرنامج:

- الأول من نوعه في المملكة.
- مصمم بمستوى عالمي.
- نموذج التعلم التجريبي.
- برنامج نوعي برسوم دراسية (يوجد منح دراسية للمتميزين).

معلومات عن البرنامج:

- البرنامج: 42 ساعة معتمدة
- أوقات المحاضرات: إجازة نهاية الأسبوع
- المدة: 18 شهراً
- مقر الدراسة: مكة المكرمة (جامعة أم القرى)
- لغة الدراسة: الانجليزية.

عن البرنامج:

- تم تصميم البرنامج بشكل فريد من قبل المتخصصين في القطاعين العام والخاص بالأضافة الي الأكاديميين الطموحين الذين يرغبون في ممارسة مهنة في مجالات الملكية الفكرية المتنامية وتدريس الملكية الفكرية مع تعزيز عقلية ريادة الأعمال المتوافقة مع المعايير العالمية.

 طريقة التقديم:


يبدأ التقديم قريباً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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