اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج وظائف الشؤون الإسلامية

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كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح باب التوظيف قريبًا لشغل وظائفها بنظام التعاقد "المرحلة الرابعة".

وأضافت أن ذلك يأتي بالمسميات "مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين"، في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:





رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج وظائف الشؤون الإسلامية



المؤهلات المستهدفة



1 - وظائف الدعوة



2 - وظائف الأئمة



3 - وظائف المؤذنين



4 - وظائف المراقبين



5 - وظائف حراس الأمن



خطوات التقديم



طريقة التقديم

