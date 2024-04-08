اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج وظائف الشؤون الإسلامية

أ أ
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح باب التوظيف قريبًا لشغل وظائفها بنظام التعاقد "المرحلة الرابعة".
وأضافت أن ذلك يأتي بالمسميات "مراقبين، الدعوة، حراس
أمن، أئمة، مؤذنين"، في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:
رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج وظائف الشؤون الإسلامية-
وظائف المراقبين، لحملة الثانوية فأعلى.
- وظائف الدعوة، لحملة البكالوريوس فأعلى.
- وظائف حراس الأمن، لحملة الثانوية فأعلى.
- وظائف الأئمة، لحملة الثانوية فأعلى – رجال.
- وظائف المؤذنين، لحملة الثانوية فأعلى – رجال.
المؤهلات
المستهدفة1 -
الثانوية العامة.
2 - الدبلوم.
3 - البكالوريوس فأعلى.
- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف
1 -
وظائف الدعوة- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- مكملاً 18 ثمانية عشر عامًا من العمر وأن يكون مواطنًا.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- الحصول على شهادة البكالوريوس في التخصصات الشرعية بما لا يقل عن معدل "جيد".
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو باِلإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص وعدم الارتباط بأي جهة عمل أخرى وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- عملية التقديم لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.
- تعبأ الحقول في منصة التوظيف بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
- قبول المتقدم حسب مطابقة الشروط واجتياز المقابلة الشخصية وبالعدد المخصص للجهة فقط وغير ذلك يعتذر للمتقدم.
- رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.
- أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات وفي حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم.
2 -
وظائف الأئمة-
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:
- أن يكون مواطنًا.
- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز الكشف الطبي.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة .
- الحصول على الشهادة الثانوية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
3 -
وظائف المؤذنين-
أن يكون مواطنًا.
- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز الكشف الطبي.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة.
- الحصول على الشهادة الثانوية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
4 -
وظائف المراقبين- أن يكون لائقًا صحيًا للخدمة.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- مكملاً 18 ثمانية عشر عامًا من العمر وأن يكون مواطنًا.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، بما لا يقل عن الشهادة الثانوية، وفي حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه و مضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً و مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص وعدم الارتباط بأي جهة عمل أخرى وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- عملية التقديم لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.
- تعبأ الحقول في منصة التوظيف بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
- قبول المتقدم حسب مطابقة الشروط واجتياز المقابلة الشخصية وبالعدد المخصص للجهة فقط وغير ذلك يعتذر للمتقدم.
- رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.
5 -
وظائف حراس الأمن- أن يكون لائقًا صحيًا للخدمة.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- مكملاً (18) ثمانية عشر عامًا من العمر و أن يكون مواطنًا.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، بما لا يقل عن الشهادة الثانوية، وفي حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه و مضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً و مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص وعدم الارتباط بأي جهة عمل أخرى وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- عملية التقديم لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.
- تعبأ الحقول في منصة التوظيف بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
- قبول المتقدم حسب مطابقة الشروط واجتياز المقابلة الشخصية وبالعدد المخصص للجهة فقط وغير ذلك يعتذر للمتقدم.
- رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.
خطوات
التقديم1-
الدخول على منصة التوظيف.
2- اختيار الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط ثم الضغط على "التقديم للوظيفة".
3- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
4- اختيار المحافظة والمدينة المطلوب العمل بها.
5- رفع الوثائق المطلوبة "الهوية، المؤهل، السيرة الذاتية".
6- إدخال رمز التحقق.
7- إرسال الطلب.