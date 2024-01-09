متاح الآن.. شركة حكومية تطلب موظفين (تفاصيل ورابط التقديم)

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أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.

وذلك للعمل في (الرياض، جدة، رابغ، الشعيبة، القريات، أملج، بريدة، الشقيق، رأس الخير، الدمام) وفق المسميات الوظيفية التالية: اضافة اعلان





وظائف نوماك:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

