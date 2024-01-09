متاح الآن.. شركة حكومية تطلب موظفين (تفاصيل ورابط التقديم)

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أعلنت الشركة
الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) عن توفر وظائف شاغرة لحملة
الثانوية فأعلى.
وذلك للعمل في (الرياض، جدة، رابغ، الشعيبة، القريات، أملج، بريدة، الشقيق، رأس الخير، الدمام) وفق المسميات الوظيفية التالية:
وظائف نوماك:1- مشرف تقنية المعلومات.
2- مهندس ميكانيكي.
3- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
4- قائد فريق الإطفاء.
5- رئيس المشتريات – المحتوى المحلي.
6- مهندس بيئي.
7- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
8- مشرف ميكانيكي.
9- مهندس التخطيط وضمان الجودة.
10- مشغل محلي.
11- فني ميكانيكي.
12- مشرف التشغيل والصيانة.
13- متدرب تمهير في نوماك السعودية.
14- رجل إطفاء (وظيفتان).
15- مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
16- حرفي كهربائي.
17- كبير مهندسي التشغيل والكفاءة.
18- كيميائي.
19- منسق المشروع.
20- مشرف شؤون العاملين والثقافة.
21- مشرف المشتريات.
22- مخطط صيانة.
23- مهندس كهربائي (عدد 3 وظائف).
24- رئيس الاستراتيجية والحرجة.
25- مهندس كهرباء.
26- مشرف تكنولوجيا المعلومات.
27- مهندس مدني.
28- رئيس القسم – الكهربائي.
29- مشرف إداري أول.
30- مهندس ميكانيكي.
31- فني كهربائي (وظيفتان).
32- نائب مدير عام المصنع.
33- مدير صيانة أنظمة الطاقة والمياه بالبحر الأحمر.
34- مسؤول تكنولوجيا المعلومات.
35- رئيس الصحة والسلامة والبيئة.
36- وغيرها من الوظائف الشاغرة.