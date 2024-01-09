الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متاح الآن.. شركة حكومية تطلب موظفين (تفاصيل ورابط التقديم)

نوماك
نوماك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.
وذلك للعمل في (الرياض، جدة، رابغ، الشعيبة، القريات، أملج، بريدة، الشقيق، رأس الخير، الدمام) وفق المسميات الوظيفية التالية:اضافة اعلان

وظائف نوماك:

1- مشرف تقنية المعلومات.
2- مهندس ميكانيكي.
3- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
4- قائد فريق الإطفاء.
5- رئيس المشتريات – المحتوى المحلي.
6- مهندس بيئي.
7- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
8- مشرف ميكانيكي.
9- مهندس التخطيط وضمان الجودة.
10- مشغل محلي.
11- فني ميكانيكي.
12- مشرف التشغيل والصيانة.
13- متدرب تمهير في نوماك السعودية.
14- رجل إطفاء (وظيفتان).
15- مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
16- حرفي كهربائي.
17- كبير مهندسي التشغيل والكفاءة.
18- كيميائي.
19- منسق المشروع.
20- مشرف شؤون العاملين والثقافة.
21- مشرف المشتريات.
22- مخطط صيانة.
23- مهندس كهربائي (عدد 3 وظائف).
24- رئيس الاستراتيجية والحرجة.
25- مهندس كهرباء.
26- مشرف تكنولوجيا المعلومات.
27- مهندس مدني.
28- رئيس القسم – الكهربائي.
29- مشرف إداري أول.
30- مهندس ميكانيكي.
31- فني كهربائي (وظيفتان).
32- نائب مدير عام المصنع.
33- مدير صيانة أنظمة الطاقة والمياه بالبحر الأحمر.
34- مسؤول تكنولوجيا المعلومات.
35- رئيس الصحة والسلامة والبيئة.
36- وغيرها من الوظائف الشاغرة.

نبذة عن الشركة:

­- الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) هي شركة تابعة لـشركة (أكوا باور)، تأسست في عام 2005م، ونجحت خلال سنوات قليلة في التوسع والوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مناطق شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا، ووسط وشرق أوروبا وشرق آسيا حيث تقدم خدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة لمشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه إقليمياً وعالمياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي للشركة: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. وقت نزول حساب المواطن لشهر يناير وشروط الاستحقاق

توضيح مهم من الجوازات حول من يحملون تأشيرة"شنغن

وزارة الطاقة تفتح باب التقديم على عشرات الوظائف الشاغرة

حساب المواطن.. موعد نزول الدفعة 74 لشهر يناير وقيمة الدعم

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 3:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة 6000 ريال.. بدء التقديم في برنامج الخطوط الجوية بجدة

شركة روشن 5:25 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عشرات الوظائف الشاغرة في "روشن".. التقديم الآن عبر هذا الرابط

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 8:59 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 10:21 م السبت، 16 ديسمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن برامج دبلومات (عن بُعد) و (حضوري) للعام 1445هـ

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
11:14 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. كم تبقّى على إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير؟

منصة قوى
8:19 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

حساب المواطن - ريال
8:13 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

-الجوازات ..
5:55 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

توضيح عاجل من الجوازات بشأن السفر لقطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
9:01 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. 10 خطوات لنقل الكفالة عن طريق منصة قوى .. المدة وكيفية التواصل والشروط

أراضي سكنية
8:01 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

WhatsApp Image 2024-01-09 at 5.09.01 PM
7:00 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. الإطاحة بمحتال في مطار الملك عبد الله الدولي بجازان وهذه مخالفته

منصة قوى
8:19 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

حساب مواطن
6:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

WhatsApp Image 2024-01-09 at 4.38.33 PM
5:42 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

19 متنزها وحديقة بعرعر لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على أفضل 7 منها