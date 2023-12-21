جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام تعلن عن شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر) للجنسين في بعض التخصصات، عن طريق نقل الخدمات أو التعاقد، ويمكن التقديم عليها بدءاً من تاريخ 09 /06 /1445هـ، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 17 /06 /1445هـ، وفق المسميات والكليات التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية بجامعة الإمام



الكليات:



طريقة التقديم:

