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جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الإمام
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام تعلن عن شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر) للجنسين في بعض التخصصات، عن طريق نقل الخدمات أو التعاقد، ويمكن التقديم عليها بدءاً من تاريخ 09 /06 /1445هـ، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 17 /06 /1445هـ، وفق المسميات والكليات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية بجامعة الإمام


أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر

الكليات:


كلية التربية
كلية التمريض
معهد تعليم اللغة الانجليزية

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم من 1445/06/09 هـ من خلال الرابط (إضغط هنا ) ويستمر حتى السبت 1445/06/17هـ.

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