جامعة الإمام تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت الإدارة
العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام تعلن عن شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على
رتبة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر) للجنسين في بعض التخصصات، عن
طريق نقل الخدمات أو التعاقد، ويمكن التقديم عليها بدءاً من تاريخ 09 /06 /1445هـ،
وحتى نهاية يوم السبت الموافق 17 /06 /1445هـ، وفق المسميات والكليات التالية:
المسميات
الوظيفية بجامعة الإمام
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
الكليات:
كلية التربية
كلية التمريض
معهد تعليم اللغة الانجليزية
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من 1445/06/09 هـ من خلال الرابط (إضغط هنا ) ويستمر حتى السبت 1445/06/17هـ.