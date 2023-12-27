عاجل.. تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة 6000 ريال.. بدء التقديم في برنامج الخطوط الجوية بجدة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





مسمى البرنامج:



نبذة عن البرنامج:



مدة البرنامج:



الشروط:



المزايا:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- برنامج فنيي صيانة الطائرات.- برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.- مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).1- سعودي الجنسية.2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية.4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.- مكافأة شهرية (6,000) ريال.- تأمين طبي للمتدرب.- تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).- التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م.- لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: