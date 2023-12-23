السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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عشرات الوظائف الشاغرة في "روشن".. التقديم الآن عبر هذا الرابط

شركة روشن
روشن
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أعلنت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية (إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) توفر (59 وظيفة) في عدة مدن بالمملكة، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف في شركة روشن:

1- مدير مبيعات أول.
2- مسؤول الاستثمار الاجتماعي.
3- مدير تمويل المجتمع.
4- أخصائي أبحاث السوق.
5- أخصائي مبيعات أول.
6- مُحلل مبيعات أول.
7- مدير إدارة التطوير.
8- منسق مشتريات أول (لا تشترط الخبرة).
10- منسق تجربة العملاء.
11- أخصائي إعداد التقارير.
12- مُحلل مبيعات (ثانوية فأعلى).
13- أخصائي أول تجربة العملاء.
14- مُحلل مراقبة الوثائق.
15- مدير أول إدارة العقود.
16- مدير أول إدارة المشاريع.
17- مدير أول العمليات الرقمية.
18- مدير إدارة الطاقة.
19- مساعد تنفيذي.
20- مدير التدقيق الداخلي.
- وغيرها من الوظائف.


التخصصات المطلوبة:

- العلوم الاجتماعية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الإدارة المكتبية.
- السكرتارية التنفيذية.
- اللغة الإنجليزية.
- الاتصال والإعلام.
- العلاقات العامة.
- تنمية المجتمع.
- التسويق.
- المحاسبة.
- المالية.
- الإحصاء.
- الموارد البشرية.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- التخطيط الحضري.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة المعمارية.
- هندسة الطاقة.
- تقنية المعلومات.
- إدارة المرافق.
- وغيرها من التخصصات.

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

نبذة عن الشركة:

- روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري وفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.


طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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