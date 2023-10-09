ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

تجاوب برنامج "حساب المواطن" مع المئات من أسئلة
المستفيدين، خاصة بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج
واستمرار فتح التسجيل.
الحد المانع
وتساءل أحد المستفيدين: هل صحيح تم تغيير الحد المانع من الدعم الى 20 ألف ريال؟
وأجاب حساب المواطن على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" بأن الحد المانع يختلف بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20.000 ريال.
اهلاً بك ، يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 8, 2023
وبعد التوجيه الملكي الكريم، عمل حساب المواطن على تعديل ضوابطه لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكد حساب المواطن أن هذا التطوير والتعديل في الضوابط الخاصة بالبرنامج يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
المحددات الجديدة لحساب المواطنوأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه،
وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة
الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وهي:
1 - تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
2 - تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك. ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
متى يتم تطبيق هذه الضوابط؟سيتم تطبيق هذه الضوابط والمحددات اعتبارًا من دفعة
شهر أكتوبر 2023م.
أهداف تعديلات حساب المواطن
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيس وتابع.
موعد صرف الدفعة 71
وحدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج وتمديد الدعم الإضافي لمدة 3 شهور إضافية.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 71 بتاريخ "10 أكتوبر"، الموافق بعد غد الثلاثاء.
أهلية الدفعة 71
وأفاد حساب المواطن بأنه سيتم الإعلان في غضون الساعات القادمة عن أهلية الدفعة 71 – شهر أكتوبر.
وقال: "سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 لشهر أكتوبر 2023 خلال الساعات القادمة".
وأضاف: "وللتحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)".
استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، قرارًا باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتضمن القرار استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن، واستمرار الدعم المالي الإضافي للمستفيدين لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
- إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.