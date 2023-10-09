ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

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تجاوب برنامج "حساب المواطن" مع المئات من أسئلة المستفيدين، خاصة بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل. اضافة اعلان



الحد المانع

وتساءل أحد المستفيدين: هل صحيح تم تغيير الحد المانع من الدعم الى 20 ألف ريال؟

وأجاب حساب المواطن على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" بأن الحد المانع يختلف بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20.000 ريال.



اهلاً بك ، يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 8, 2023

المحددات الجديدة لحساب المواطن



متى يتم تطبيق هذه الضوابط؟

