تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

أ أ

تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن مدى تأثير القرض العقاري على استحقاق دعم المواطن.





تأثير القرض العقاري على دعم المواطن:

اضافة اعلان

تأثير الإيجار على دعم المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل يراعى في استحقاق حساب المواطن القرض العقاري؟ كون المواطن لديه قرض عقاري؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، عن استفسار بشأن مدى تأثير العوائد المالية من الإيجار، وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم.وكان أحد الملّاك قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. لو أجرت في بيتي شقتين بإيجار رمزي يؤثر علىّ كمستفيد حساب المواطن كيف طريقة الحساب الحد المانع وحد التناقض؟".وجاء الرد :" في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".