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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن أحقية مواطنة في التسجيل بحساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.

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وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" السلام عليكم .. أنا مستأجرة من أبوي بيت ملك وأسوي عقد الكتروني هل يتم قبولي.. يعني المؤجر الأب والمستأجرة الابنة ".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج، نسعد بخدمتك ".

تأثير الإيجار على دعم المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى تأثير العوائد المالية من الإيجار، وهل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم. 

وكان أحد الملّاك قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. لو أجرت في بيتي شقتين بإيجار رمزي يؤثر علىّ كمستفيد حساب المواطن كيف طريقة الحساب الحد المانع وحد التناقض؟".
  
وجاء الرد :"  في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

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