الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

حساب المواطن - الدعم الشهري
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين لا يمتلك صكا ولا عقد إيجار وكيفية الاستفادة من دعم المواطن في هذه الحالة.

التسجيل في حساب المواطن بدون صك:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم .. أنا ما عندي صك ولا عقد إيجار وأنا طالب هل أقدر أسجل في حساب المواطن".

خصم مفاجيء من حساب المواطن:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".

وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات..  نسعد بخدمتك".

توقف دعمه في حساب المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".

وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
5:23 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية: تغيير صورة الهوية الوطنية في حالتين فقط

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
4:12 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"الزكاة" تدعو عملائها للاستفادة من تطيق "ZATCA"

logo-2
3:31 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية بمختلف التخصصات

حساب المواطن
12:55 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 3 خطوات تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير مبادرة "فُرجت"

كيف تحصل على معاش العجز غير المهني؟ التأمينات تجيب

المبادرة والهدف.. جامعة أمِّ القُرى تؤهل 300 طالب لسوق العمل

سجل الآن.. مركز "أداء" يُعلن عن توفر وظائف شاغرة

30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 11:32 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تصرف له مكافأة جامعية.. ماذا يفعل لأجل استمرار دعم المواطن؟

حساب-المواطن-1 6:01 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

1000 ريال خصم مفاجيء من راتبه في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

9:31 م الخميس، 24 أغسطس 2023

هل يتم إلغاء استحقاق دعم المواطن عند حصول أحد الأبناء على وظيفة؟

حساب-المواطن-1 6:14 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

توفي شقيقها.. ماذا تفعل لأجل استمرار دعم المواطن للورثة؟

اقرأ أيضا

محافظة القطيف
10:28 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

91 برنامجًا للطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرقية

ارامكو السعودية
8:16 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

التقديم مستمر.. أرامكو تُعلن عن توظيف مباشر بكافة التخصصات

صندوق الاستثمارات العامة
10:47 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10:23 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

يتقاضى تقاعد والده وجاءته وظيفة غير حكومية..هل يتوقف المعاش التقاعدي؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - الدعم الشهري
6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

كاميرا مراقبة
6:33 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

مصر والكويت
5:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

مكافحة المخدرات
5:13 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

أخبار السعودية
4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل