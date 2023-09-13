بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين لا يمتلك صكا ولا عقد إيجار وكيفية الاستفادة من دعم المواطن في هذه الحالة.
التسجيل في حساب المواطن بدون صك:
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وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم .. أنا ما عندي صك ولا عقد إيجار وأنا طالب هل أقدر أسجل في حساب المواطن".
خصم مفاجيء من حساب المواطن:
أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".
وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.. نسعد بخدمتك".
توقف دعمه في حساب المواطن:
كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".
وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".