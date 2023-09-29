تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الدعم الموجه للأرملة التي تستلم راتبًا تقاعديًا لزوجها.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: اضافة اعلان





إرفاق المستندات المطلوبة



"بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة:- صك حصر الورثة.- أو شهادة ميلاد التابعين.- أو بطاقة العائلة.وتابع حساب المواطن، "وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها (إدارة المرفقات)".

بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة(صك حصرالورثة أوشهادة ميلاد التابعين أوبطاقة العائلة)وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها(إدارة المرفقات) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 27, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.