مؤهل ولم ينزل له الدعم المخصص لشهر مايو.. حساب المواطن يحسم الأمر

أ أ

رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل وجه له من قبل مواطن يستفسر عن سبب عدم اعتماده في دفعة مايو بالرغم من اعتماده في دراسة الأهلية.



مؤهل ولم ينزل في دفعة مايو بحساب المواطن:

إيداع دفعة مايو:

أهلية حساب المواطن

المستهدفون من حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا مؤهل بس ما نزل لي حساب المواطن ".وجاء الرد من البرنامج على استفساره قائلا : "وعليكم السلام.. بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" مايو " وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية ".. نسعد بخدمتك".وقبل قليل أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.كذلك أوضح حساب المواطن، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى حساب المواطن.الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.