عاجل.. هل تسلُّم مبلغ من أحد أصدقائي على حسابي البنكي يؤثر في دعم حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن تسلم مبلغ من أحد الأصدقاء عبر الحساب البنكي لا يؤثر على استحقاق الدخل المقدم من البرنامج.

ويلزم حساب المواطن، المسجلين في برنامج الدعم بالإفصاح عن مصادر الدخل، وهو ما لا ينطبق على تسلم مبلغ من أحد الأصدقاء، كما أبان البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد، مضيفًا: "لا يؤثر ذلك" على الدخل.



لا يؤثر ذلك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 17, 2024





الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

