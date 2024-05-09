عاجل.. بعد إيداع دفعة مايو.. تعرف على طريقة التسجيل لصرف دعم يونيو بحساب المواطن

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد المواطنين يستفسر عن طريقة التسجيل لأجل الحصول على الدعم المقرر لشهر يوينو المقبل في حساب المواطن.



الحصول على دعم يونيو من حساب المواطن:

إيداع دفعة مايو:

المستهدفون من حساب المواطن

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "أنا سجلت تابع بعد ١٠ ميلادي وما تأهل الشهر.. ما الطريقة الصحيحة للتسجيل أرجو الرد؟".وجاء الرد من البرنامج عبر حسابه على منصة إكس :"أهلا بك.. في حال تم إضافة التابع بعد تاريخ " 10 أبريل " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر " يونيو ".. نسعد بخدمتك".وقبل قليل أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الببرنامج.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.أهلية حساب المواطنكذلك أوضح حساب المواطن، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى حساب المواطن.الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.