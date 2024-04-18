عاجل.. هل تداول الأسهم يؤثر على حساب المواطن؟

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يشترط حساب المواطن على المسجلين في البرنامج، الإفصاح عن مصادر الدخل، لتقدير مدى استحقاق الدعم من عدمه.

وقال البرنامج: "في حال وجود عوائد مالية لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (عوائد الاستثمارات المالية من أسهم وسندات وصناديق استثمارية)".

وأضاف: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".

ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي.



في حال وجود عوائد مالية لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (عوائد الاستثمارات المالية من أسهم وسندات وصناديق استثمارية)، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم،ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم https://t.co/XGVelVLg1z April 17, 2024

الإعلان عن أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

