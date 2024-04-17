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عاجل.. عند تجاوز الأولاد 20 عاما.. هل يحتاجون لصك ولاية في إضافتهم بحساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل إحدى الأمهات تسأل عن كيفية إضافة بناتها معها في حساب المواطن بعد طلاقها من زوجها.

إضافة البنات في حساب المواطن بعد طلاق الأم:اضافة اعلان

وكانت إحدى الأمهات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"بناتي كبار أعمارهن فوق ٢٣ عاما.. هل يحتجن إلى صك ولاية؟".
وجاءها الرد من البرنامج بالقول :" أهلاً بك.. في حال كان الأبناء فوق سن الولاية وغير مضافين لدى " الأب" بإمكان "الأم" إضافتهم وإرفاق "بطاقة العائلة الخاصة بالأم أو شهادة ميلاد الأبناء".. نسعد بخدمتك".

 إضافة أبناء المطلقة بعد زواجها في حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة، تسأل عن كيفية إضافة أبنائها من طليقها بعد زواجها من زوج آخر.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"أنا تزوجت جديد ومعي من طليقي ثلاثة أطفال.. أقدر أقدم".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى " متزوجة " يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة " الزوج".
وأوضح في رده أنه بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة " تابع معال " وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".

تسجيل المسنة بدون صكوك في حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطنة تستفسر عن إمكانية تسجيل عمتها في حساب المواطن بعد تجاوزها تسعين عاما وليس لديها صكوك.
وكانت إحدى المواطنات قد راسلت الحساب عبر منصة "إكس" بسؤال تقول فيه :"عمتي أرملة تسكن في هجرة لا يوجد لديهم صكوك ولديها عداد كهربا باسمها وعمرها تجاوز خمسة وتسعين عام ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وبرفقة حفيدتها.. كيف تستطيع الاستفادة من حساب المواطن". 
وجاء الرد :" بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".
وأوضح البرنامج أنه  في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول إلى حسابها المرفقات".

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