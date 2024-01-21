شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن فتح باب التوظيف لشغل (42) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:
وظائف شركة البحر الأحمر الدولية
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- سائق
- مدير مساعد التطوير
- مدير أول ضمان الجودة
- مدير أول المشاريع
- مشرف مراقبة الجودة
- متخصص ادارة الموارد
- مشرف مراقبة الجودة
- مدير أول عمليات المرافق والصيانة
- مساعد مدير كشوف المرتبات
- مدير التقارير
- مدير مساعد اعداد التقارير
- محلل أول التخطيط المالي
- أخصائي مشتريات
- أخصائي أول المشتريات
- مشرف مراقبة الجودة
- أخصائي الترجمة
- مساعد مدير الصحة والسلامة
- مدير الصحة والسلامة
- مدير التطوير
- مدير أول الصحة والسلامة
- أخصائي الصحة والسلامة
- مدير أول هندسة المناظر الطبيعية
- مدير الهندسة المعمارية الداخلية
- مدير هندسة المناظر الطبيعية
- مدير أول الأثاث والتركيبات والمعدات
- كابتن
- رجل اطفاء
- وظائف اخرى
المؤهلات المستهدفة لشغل الوظائف:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا