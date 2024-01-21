الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس..

شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة

شركة البحر الأحمر
شركة البحر الأحمر الدولية
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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن فتح باب التوظيف لشغل (42) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:

وظائف شركة البحر الأحمر الدوليةاضافة اعلان


- سائق 
- مدير مساعد التطوير  
- مدير أول ضمان الجودة   
- مدير أول المشاريع      
- مشرف مراقبة الجودة 
- متخصص ادارة الموارد  
- مشرف مراقبة الجودة     
- مدير أول عمليات المرافق والصيانة 
- مساعد مدير كشوف المرتبات         
- مدير التقارير  
- مدير مساعد اعداد التقارير          
- محلل أول التخطيط المالي  
- أخصائي مشتريات
- أخصائي أول المشتريات         
- مشرف مراقبة الجودة   
- أخصائي الترجمة  
- مساعد مدير الصحة والسلامة 
- مدير الصحة والسلامة     
- مدير التطوير       
- مدير أول الصحة والسلامة   
- أخصائي الصحة والسلامة
- مدير أول هندسة المناظر الطبيعية 
- مدير الهندسة المعمارية الداخلية
- مدير هندسة المناظر الطبيعية      
- مدير أول الأثاث والتركيبات والمعدات
- كابتن
- رجل اطفاء
- وظائف اخرى

المؤهلات المستهدفة لشغل الوظائف:


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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