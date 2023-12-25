لهؤلاء الخريجين.. فتح باب التوظيف في "تحكم" المشغلة لنظام ساهر

أ أ
أعلنت
شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق
الاستثمارات" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة تشمل متعددة لا تتطلب الخبرة، حسب المسميات والتخصصات التالية:
*
المسميات الوظيفية بتحكم المشغلة لنظام ساهر-
محاسب
- مدير منتج
- محلل الخزانة
- مدير مشروع
- مهندس حاسبات
- عالم بيانات أول
- محلل تطوير الأداء
- أخصائي تطوير أول
- محلل تطوير أعمال أول
- محلل جرد الأصول الثابتة
- أخصائي العمليات والمعايير
- أخصائي اول ضمان الخدمة
- أخصائي أول العمليات والمعايير
- كبير موظفي الشراكات الحكومية
- مهندس تخطيط موارد المؤسسات
- فني الرقمنة والإجهزة الطرفية التقنية
* التخصصات
المطلوبة لوظائف تحكم المشغلة لنظام ساهر-
المالية
- التسويق
- المحاسبة
- دعم فني
- دبلوم تقني
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الهندسة (عام)
- إدارة المشاريع
- العلاقات العام
- تطوير الأعمال
- هندسة الحاسب
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم البيانات
- تحليل البيانات
- الهندسة الصناعية
- نظم معلومات حاسب
- نظم معلومات إدارية
* شروط وظائف تحكم المشغلة لنظام ساهر-
بعض الوظائف لا تتطلب خبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.