الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى للخريجين.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة

تنزيل
شركة أرامكو روان للحفر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح (18) وظيفة (إدارية، قانونية، فنية، تقنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في المنطقة الشرقية على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية لوظائف أرامكو

1- عامل كهرباء.
2- مساعد إداري.
3- محلل الخزانة.
4- مهندس انشائي.
5- المحامي الثاني.
6- مدير الرواتب.
7- هندسة المصمم.
8- مدير أداء العمليات.
9- مشرف مشتريات.
10- مهندس بارج كبير.
11- مدير تطوير الأعمال.
12- أخصائي أول الامتثال.
13- منسق التدريب على السلامة.
14- أخصائي إدارة الموارد البشرية.
15- مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة.
16- متخصص في التطبيقات الرقمية والتجارية.
17- متخصص والحكومة والمخاطر والامتثال.
18- متخصص في دعم تخطيط موارد المؤسسات.

* المؤهلات المطلوبة لوظائف أرامكو

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريس

* طريقة التقديم في وظائف أرامكو

التقديم متاح حالياً من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن



اقرأ أيضا

STC
12:51 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

مدرستي
11:12 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

هيئة المواصفات
10:38 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

بنك التنمية الاجتماعية
10:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية

اقرأ أيضا

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

عاجل.. كم يومًا تبقّى على إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر؟

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

عاجل.. تابع مع زوجته في الضمان الاجتماعي ومستفيد رئيسي بحساب المواطن.. هل يستحق الدعم؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف فرص شاغرة 9:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

رواتب - راتب - ريال - وظائف 2:11 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 26 ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي 10:56 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

بدل سكن ورعاية صحية.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف لهؤلاء

الراتب -- ريال - الموارد 10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن نقل وتسجيل العمال الأجانب

المياه الوطنية
9:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة بمختلف المناطق

جامعة-الباحة
8:52 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

هيئة رعاية ذوي الإعاقة
7:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعلن عن وظائف إدارية وتقنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7ع76ع67ع6
1:43 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أمير قطر: لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى

ولى العهد السعودي
12:56 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بث مباشر لأعمال القمة الخليجية الـ 44 في دولة قطر

ولي العهد يتبادل حديثًا وديًا مع أمير قطر
12:31 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. حديث أخوي بين ولي العهد وأمير دولة قطر قبل بدء القمة الخليجية (فيديو)

ولي العهد
11:16 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

مدرستي
11:12 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

بنك التنمية الاجتماعية
10:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية