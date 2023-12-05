عاجل.. بشرى للخريجين.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح (18) وظيفة (إدارية، قانونية، فنية، تقنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في المنطقة الشرقية على النحو التالي: اضافة اعلان





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