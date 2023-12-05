عاجل.. بشرى للخريجين.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة

أ أ
أعلنت
شركة أرامكو روان للحفر عن طرح (18) وظيفة (إدارية، قانونية، فنية، تقنية، هندسية)
لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في المنطقة الشرقية
على النحو التالي:
* المسميات
الوظيفية لوظائف أرامكو1-
عامل كهرباء.
2- مساعد إداري.
3- محلل الخزانة.
4- مهندس انشائي.
5- المحامي الثاني.
6- مدير الرواتب.
7- هندسة المصمم.
8- مدير أداء العمليات.
9- مشرف مشتريات.
10- مهندس بارج كبير.
11- مدير تطوير الأعمال.
12- أخصائي أول الامتثال.
13- منسق التدريب على السلامة.
14- أخصائي إدارة الموارد البشرية.
15- مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة.
16- متخصص في التطبيقات الرقمية والتجارية.
17- متخصص والحكومة والمخاطر والامتثال.
18- متخصص في دعم تخطيط موارد المؤسسات.
* المؤهلات
المطلوبة لوظائف أرامكو-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريس
* طريقة
التقديم في وظائف أرامكوالتقديم
متاح حالياً من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن