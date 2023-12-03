عاجل.. راتب 12 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح عشرات الوظائف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، عبر
برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع
الصناعية وجيزان على النحو التالي:
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المسميات الوظيفية:1-
مهندس مدني - (عدد 1 - رجال).
2- مشرف اتصالات - (عدد 1 - للرجال).
3- كهربائي - (عدد 2 - للرجال - جازان).
4 - دعم فني - (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
5 - مهندس مدني - (عدد 1 - للرجال - جازان).
6 - مشرف مدني - (عدد 2 - للرجال - جازان).
7 - فني هاتف - (عدد 1 - للرجال - رأس الخير).
8 - مشغل معدات ثقيلة - (عدد 2 - للرجال - جازان) .
9 - مفتش مدني وسلامة - (عدد 1 - للرجال - جازان).
10 - كاتب مكتب - (عدد 1 - للرجال والنساء - الجبيل).
11 - منسق استلام وتسليم - (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
12 - مشرف تحكم أعمال الاتصالات - (عدد 1 - للرجال - ينبع).
13 - مدير مشروع - (عدد 1 - للرجال - جازان - الجبيل - رأس الخير).
* المؤهلات المطلوبة:-
الدبلوم
- البكالوريوس
* مناطق
العمل:-
ينبع
- الجبيل
- جازان
- رأس الخير