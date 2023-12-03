عاجل.. راتب 12 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح عشرات الوظائف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجيزان على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* المؤهلات المطلوبة:



* مناطق العمل:



* طريقة التقديم:



* نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

